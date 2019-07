Repubblica Ceca: Trasparency International prepara denuncia contro premier Babis (7)

- Non a caso, dunque, Babis ha commentato le proteste spiegando che la Repubblica Ceca “non è la Slovacchia” e che non ci saranno cambiamenti in seno al governo solo perché i manifestanti “fanno baccano per le strade”. Il premier ha ridimensionato le stime sulla partecipazione al raduno di piazza San Venceslao, ribadendo al contempo di non voler incontrare i rappresentanti di Million moments for democracy, a suo dire scarsamente interessati ad un confronto aperto. L’evolversi della situazione in Repubblica Ceca resta di difficile interpretazione: il movimento Ano resta saldamente il primo partito nel paese, come emerso dalle elezioni al Parlamento europeo di poche settimane fa, e non sembrano esserci avversari di Babis in grado di avvantaggiarsi appieno di questa dinamica. (segue) (Vap)