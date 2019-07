Ungheria-Ucraina: Budapest propone rinnovo relazioni diplomatiche a Kiev

- L'Ungheria proporrà al nuovo presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, un nuovo avvio delle relazioni bilaterali. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese, Peter Szijjarto, in conversazione telefonica con l'agenzia di stampa "Mti". Szijjarto è stato oggi a Toronto per partecipare a una conferenza internazionale sulle riforme di cui Kiev ha bisogno e ha espresso la necessità che le relazioni con l'Ucraina tornino "sulla vecchia strada", dopo che alcune leggi approvate durante la presidenza di Petro Poroshenko avevano irritato Budapest in quanto potenzialmente lesive dei diritti della minoranza magiara in Ucraina. Ora che Poroshenko non è più capo dello Stato, Szijjarto auspica che Kiev non continui a perseguire una politica antimagiara. (segue) (Vap)