Ungheria-Ucraina: Budapest propone rinnovo relazioni diplomatiche a Kiev (2)

- Tutto dipende dal fatto se Zelensky darà seguito alle leggi in materia di lingua ed educazione già approvate dal suo predecessore. Il capo della diplomazia di Budapest condiziona a un cambio di direzione delle autorità ucraine la convocazione di un incontro del comitato Nato-Ucraina e un piano di cooperazione economica con Kiev del valore di 50 milioni di euro per la costruzione di strade nella regione transcarpatica. L'Ungheria spera anche di poter riprendere i lavori delle commissioni congiunte per la tutela ambientale e l'economia. A Toronto, Szijjarto ha avuto anche bilaterali con Stepan Kubiv, vice primo ministro ucraino, Kurt Volker, rappresentante speciale Usa per l'Ucraina, e Pekka Haavisto, ministro degli Esteri finlandese. (Vap)