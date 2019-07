Russia-Georgia: viceministro Karasin, non ci sono condizioni per ripresa collegamenti aerei

- La Russia al momento non vede le condizioni per la ripresa dei servizi di collegamento aereo con la Georgia e resta in attesa di una normalizzazione della situazione. Lo ha detto mercoledì il viceministro degli Esteri russo Grigorij Karasin al termine del round di dialogo di Ginevra sul Caucaso meridionale. La Russia ha imposto un blocco dei viaggi turistici in Georgia dopo gli scontri sorti il 20 giugno scorso al di fuori del parlamento di Tbilisi durante le proteste contro la partecipazione di una delegazione russa all’Assemblea parlamentare dell’ortodossia. (Rum)