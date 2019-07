Ue: Sassoli, nessun riscatto da mia elezione, onore Italia dovuto all'essere straordinario Paese

- Il neopresidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scrive su Twitter: "In tanti, probabilmente per affetto, hanno scritto che la mia elezione a presidente del Parlamento europeo riscatterebbe l'onore dell'Italia. Ringrazio. Ma - precisa- l'onore dell'Italia non dipenderà mai da una singola persona. Dipende dal fatto che siamo un grande, straordinario Paese". (Rin)