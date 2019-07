Tunisia: ministero Interno, terrorista Smiri “pianificava attentati in luoghi affollati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aymen Smiri, il terrorista ventitreenne ucciso ieri notte dalle forze di sicurezza a Intilaka, nel nord della Tunisia, “stava pianificando un attentato in luoghi affollati o istituzioni statali”. Lo ha detto oggi portavoce del ministero dell'Interno, Sofiene Zeag. Quanto avvenuto nel quartiere Nogra vicino alla stazione della metro di Intileka, una della zone più importanti della capitale Tunisi, “non è un fallito attentato terroristico, ma un'operazione di sicurezza di successo", ha detto ancora il portavoce. Le autorità hanno precisato che l’esplosione avvenuta al termine dell’inseguimento con la polizia è stata determinata dai colpi d’arma da fuoco degli agenti contro la cintura esplosiva indossata da Smiri. Inoltre, a negare le informazioni circolate nelle ultime ore sui media, il ministero dell’Interno ha precisato che l’attentatore non indossava un velo integrale (o niqab) e che non era accompagnato da una donna. L'episodio è avvenuto a pochi giorni dal duplice attentato che lo scorso 27 giugno ha colpito il centro della capitale tunisina con un bilancio di un morto e nove feriti. Agli attacchi di Tunisi, sempre lo scorso 27 giugno, si è aggiunto un assalto contro un ripetitore radiotelevisivo nell’area di Gafsa, governatorato del sud del paese che è il cuore pulsante dell’industria nazionale dei fosfati. L’attacco è stato respinto dai militari. (Tut)