Serbia: presidente Vucic riceve vertici Hbis, focus su attività acciaierie Smederevo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi i vertici del gruppo cinese Hbis, proprietario delle acciaierie di Smederevo. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, Vucic si è detto soddisfatto dell'attività svolta dalle acciaierie, stabile e cadenzata secondo il livello pianificato di produzione. Vucic ha ringraziato in particolare Hbis per l'apertura di nuovi posti di lavoro e il contributo dato all'aumento dell'occupazione giovanile. I vertici Hbis hanno reso noto che nei prossimi due anni sarà concluso il ciclo di investimenti di 300 milioni di dollari previsto per la modernizzazione della produzione delle acciaierie. Nell'aprile 2016 il ministero dell'Economia della Serbia ha pubblicato sul proprio sito internet il contratto di acquisizione delle acciaierie di Smederevo stretto con la cinese Hbis. (segue) (Seb)