Serbia: presidente Vucic riceve vertici Hbis, focus su attività acciaierie Smederevo (2)

- Il documento è stato firmato per il governo serbo dall'allora ministro dell'Economia, Zeljko Sertic. L'acquisizione prevedeva il mantenimento dei 5 mila occupati nel complesso siderurgico. Il governo serbo ha accettato l'offerta cinese per l'acquisto del 98 per cento del complesso siderurgico al prezzo di 46 milioni di euro. L'offerta è stata aperta il 5 aprile 2016 dal gruppo di lavoro del governo serbo incaricato di valutare le offerte presentate nell'ambito della gara per l'acquisizione del complesso siderurgico. Il gruppo di lavoro ha stabilito che l'offerta della Hbis, l'unica presentata nella gara, è in linea con i parametri stabiliti dall'esecutivo. (segue) (Seb)