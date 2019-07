Serbia: presidente Vucic riceve vertici Hbis, focus su attività acciaierie Smederevo (3)

- L'annuncio era stato pubblicato sul quotidiano "Politika" agli inizi di marzo, con un prezzo di partenza di 45,68 milioni di euro. L'annuncio precisava che il prezzo di mercato delle acciaierie era stato valutato al 31 dicembre 2015 come corrispondente a 91,3 milioni di euro. Il prezzo di partenza è stato dunque fissato al 50 per cento di tale valore. Le parti interessate potevano inviare le offerte entro il 30 marzo, mentre il termine per la presentazione della documentazione completa era fissato al 22 marzo. Secondo i termini di gara, in presenza di un unico offerente e di un'offerta valida, tale candidato sarebbe stato proclamato vincitore automaticamente. (Seb)