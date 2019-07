Serbia: premier Brnabic, posizione Eliseo su allargamento Ue non influisce su nostri obiettivi

- La posizione espressa dal presidente francese Emmanuel Macron sulla politica di allargamento dell'Unione europea non influisce sugli obiettivi del governo serbo: lo ha detto la premier della Serbia, Ana Brnabic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". La premier ha così commentato le dichiarazioni del presidente francese, secondo il quale prima di un nuovo allargamento l'Ue dovrebbe portare a compimento le proprie riforme interne. La posizione di Macron, ha detto Brnabic, "è nota" e non influisce sul lavoro dell'esecutivo di Belgrado verso un'adesione all'Ue. La premier ha infine precisato che sono tre i pilastri su cui si fonda in questo senso il lavoro di riforma del governo, ovvero la stabilità economica, la riforma dell'amministrazione pubblica e i diritti civili. Nei giorni scorsi la premier serba Brnabic ha dichiarato che l'adesione all'Unione europea resta l'obiettivo strategico di Belgrado. (segue) (Seb)