Alitalia: Landini (Cgil), incontro inutile e pericolo, confermato sciopero generale

- "Quello di oggi è stato un incontro quasi inutile, non c'è stata alcuna novità. Ci hanno detto che entro il 15 capiranno i soggetti interessati e ci faranno sapere. Quindi è stato un incontro poco utile e un po' pericoloso perché si allungano i tempi e non è chiaro quale sia il progetto industriale e non si capiscono prospettive". Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine del vertice su Alitalia al Mise. "Tutto questo - ha aggiunto - rafforza ancora di più lo sciopero del settore indetto a fine luglio e offre un motivo in più per sostenerlo. Servono risposte e non perdere altro tempo. Serve una rapida conclusione della fase istruttoria, aperta da ottobre, e che si apra una discussione seria sul piano industriale".(Rer)