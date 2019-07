Autonomia: Gelmini (FI), vertice stasera sia definitvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il regionalismo differenziato, con i giusti meccanismi di perequazione in un quadro di unità e solidarietà nazionale, potrà consentire la realizzazione di un sistema più responsabile, efficiente ed equo”. E’ quanto afferma Mariastella Gelmini,presidente dei deputati di Forza Italia. Il centralismo finora ha garantito la persistenza di grandi ingiustizie e sperequazioni fra le varie aree del Paese e ai cittadini di Lombardia e Veneto che, più di seicento giorni fa, hanno votato in massa a favore dell’autonomia, occorre dare una risposta definitiva. Così anche alle altre regioni che, nel solco della Costituzione e senza ricorrere al referendum, hanno avviato la trattativa con lo Stato per il trasferimento delle competenze. Auspico quindi che il vertice di maggioranza sull’autonomia, in programma stasera, non rappresenti l’ulteriore tappa di una melina che va avanti da troppo tempo ma possa invece imprimere una significativa svolta”.(Com)