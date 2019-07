Lavoro: Selmi (Fiom) su Bosch, bisogna investire sulla transizione

- "Si è tenuta questa mattina la riunione annuale di Bosch Italia con le organizzazioni sindacali. L'azienda ha presentato una situazione del Gruppo mondiale sostanzialmente positiva nonostante un leggero rallentamento dell'industria dovuto soprattutto alla volatilità dei mercati generata dalle scelte politiche di alcune nazioni (dazi, contrapposizione tra USA e Cina)”. Così in una nota Simone Selmi, coordinatore nazionale Bosch per la Fiom-Cgil. “A livello Italiano non si è centrato completamente l'obiettivo dovuto al forte rallentamento del secondo semestre 2018 soprattutto nel settore dell'automotive – ha proseguito Selmi - Infatti mentre alcune divisioni hanno migliorato o almeno pareggiato il risultato del 2017, il settore dell'automotive è quello che ha sofferto di più. In particolare il crollo della motorizzazione diesel ha determinato la crisi dello stabilimento di Bari per il quale l'azienda ha confermato i dati forniti anche all'ultimo incontro tenuto al Mise il 27 giugno scorso con l'annuncio di circa 650 esuberi”. (segue) (Ren)