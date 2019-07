Lavoro: Selmi (Fiom) su Bosch, bisogna investire sulla transizione (2)

- “Crisi che per il momento – ha spiegato - è stata gestita con il ricorso agli ammortizzatori sociali e con un importante accordo di solidarietà tra gli stabilimenti di Bari e Nonantola, Vezzano e Pavullo, ma non basta. La Fiom ha ribadito che stante la crisi del settore automotive, che nel nostro Paese soffre anche del ritardo degli investimenti da parte di Fca, per poter fare ripartire il lavoro la strada deve essere quella della diversificazione e degli investimenti sulle nuove tecnologie”. “Inoltre – ha proseguito -, la Fiom crede sia arrivato il momento di aprire una stagione di relazioni sindacali che possano affrontare i temi generali di un gruppo che vede la presenza in diverse realtà industriali e commerciali e oltre 6mila dipendenti”. “In mancanza di un progetto di riconversione ecologica, il rischio è che gli esuberi diventino strutturali. Bisogna investire sulla transizione", ha concluso Selmi. (Ren)