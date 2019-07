Regione Lazio: Vincenzi (Pd), nuova legge su cooperazione internazionale è pietra su cui costruire nuova comunità

- La nuova legge approvata oggi in Consiglio riguardante gli Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, di cui la prima firmataria è la nostra consigliera Michela Di Biase, "è da considerarsi una vera e propria pietra angolare sulla quale costruire la grande comunità della Regione Lazio che vogliamo: basata su una cultura di pace, di dignità, di rispetto dei diritti umani nelle differenze culturali, di uguaglianza e integrazione, di pari opportunità e giustizia sociale. Una cultura che favorisce il confronto, lo scambio, il dialogo e mette ai margini le intolleranze e lotta ogni giorno contro disuguaglianze e odio", dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale del Lazio. "Adeguandoci alla normativa nazionale del 2014 - prosegue - oggi dotiamo la cooperazione decentrata, quella più a contatto diretto con le persone, di vari strumenti tra cui un Osservatorio regionale per coordinare al meglio tutte le azioni messe in atto dalla Regione; un sistema informativo che metterà in rete informazioni e iniziative in modo da essere facilmente consultabili e fruibili e soprattutto un programma finanziario specifico che servirà a dare vita a una serie di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della pace, dei diritti, della dignità, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, dell'integrazione culturale, della lotta alla povertà e alle disuguaglianze". E conclude: "Progetti per il dialogo interculturale e interreligioso, per l'integrazione, contro ogni razzismo e la discriminazione. Progetti per il diritto alla felicità. Tutti progetti – conclude Vincenzi - che hanno soprattutto lo scopo di rivolgersi alle nuove generazioni con il fine di aiutarli ad essere e a costruire sempre più una Comunità dinamica, inclusiva e interculturale".(Com)