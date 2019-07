Sud Sudan: rapporto Onu, oltre 100 civili uccisi in Equatoria Centrale dopo firma accordo di pace

- Più di 100 civili sono morti in un'ondata di violenze avvenuta nello stato dell’Equatoria Centrale, in Sud Sudan, dopo la firma dell’accordo di pace rivitalizzato del settembre scorso. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dalla Missione di pace delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss), secondo cui le forze armate sud sudanesi e i diversi gruppi armati si sono inoltre macchiati di violenze sessuali tra cui lo stupro di circa 100 donne e ragazze tra il settembre 2018 e l'aprile 2019. L’ondata di violenza, si legge nel documento, rappresenta tuttavia un'eccezione alla tendenza di una “significativa diminuzione delle violazioni e degli abusi legati al conflitto” in tutto il paese da quando è stato firmato l'accordo. Il rapporto documenta 95 diversi episodi di violazioni e abusi nel periodo compreso tra il settembre 2018 e l'aprile 2019, inclusi 30 attacchi contro villaggi che hanno portato all'uccisione di 104 civili, il ferimento di altri 35 e il rapimento di 187 persone. Le violenze hanno inoltre provocato lo sfollamento di oltre 56 mila civili in Sud Sudan e di altri 20 mila oltre il confine con l'Uganda e la Repubblica democratica del Congo (Rdc). (segue) (Res)