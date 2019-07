Sud Sudan: rapporto Onu, oltre 100 civili uccisi in Equatoria Centrale dopo firma accordo di pace (2)

- Rispondendo all'esigenza di proteggere i civili, l'Unmiss ha schierato altre 150 truppe nell'area, intensificando le operazioni di pattugliamento all'interno della città di Yei e verso le comunità periferiche per scoraggiare la violenza e consentire la consegna sicura di aiuti umanitari. L’Unmiss, si legge nel rapporto, ha quindi sollecitato il governo del Sud Sudan a sostenere la sua responsabilità primaria di proteggere i civili e ad accelerare l'attuazione del piano d'azione per contrastare la violenza sessuale connessa con il conflitto all'interno dei ranghi militari, compresi quelli schierati nell’Equatoria Centrale, e ha rinnovato l’appello a tutte le parti in conflitto affinché rispettino la legge internazionale sui diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Nel maggio scorso il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha chiesto che la formazione di un governo di unità transitorio in Sud Sudan slitti di almeno un anno, respingendo così la proposta avanzata dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) di formare il nuovo governo entro sei mesi. “Invece di sei mesi chiediamo un anno, poiché da maggio a novembre ci saranno le piogge e non sarà possibile spostarsi a bordo di veicoli in qualsiasi luogo”, ha detto Kiir nel suo primo discorso pubblico tenuto a Giuba dopo l’accordo di Addis Abeba siglato a maggio. (segue) (Res)