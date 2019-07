Sud Sudan: rapporto Onu, oltre 100 civili uccisi in Equatoria Centrale dopo firma accordo di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sud sudanese ha quindi precisato che non ci sono le condizioni per completare le operazioni di addestramento e unificazione delle varie milizie armate in un esercito nazionale e ha accusato il leader dei ribelli Riek Machar di reclutare nuovi combattenti, affermando inoltre di dubitare che le parti attuino tutti gli accordi di sicurezza dell'accordo di pace entro il prossimo semestre. In base a quanto previsto dall’accordo di pace rinnovato, firmato il 12 settembre scorso ad Addis Abeba, le parti in conflitto avrebbero dovuto formare un governo di unità transitorio entro sei mesi, ovvero entro il 12 maggio, tuttavia la scorsa settimana una riunione Igad ospitata sempre ad Addis Abeba ha approvato l'estensione del termine di altri sei mesi. A inizio maggio le parti in conflitto in Sud Sudan si sono riunite per due giorni ad Addis Abeba per discutere dello stato di attuazione dell'accordo di pace rinnovato, firmato nel settembre scorso, e delle misure per portarlo avanti. In una dichiarazione diffusa al termine della riunione, l’Igad ha riferito che “le parti hanno evidenziato la mancanza di volontà politica, finanziamenti e limiti di tempo come le principali sfide che hanno ritardato l'attuazione delle attività pre-transitorie e sottolineato la necessità di garantire che specifici compiti in sospeso siano adeguatamente finanziati entro un calendario chiaramente definito e ragionevole”. (segue) (Res)