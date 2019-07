Sud Sudan: rapporto Onu, oltre 100 civili uccisi in Equatoria Centrale dopo firma accordo di pace (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima versione dell’accordo di pace prevedeva un periodo di transizione di otto mesi (con scadenza fissata al 12 maggio) al termine del quale si sarebbe dovuto formare un governo di unità nazionale, tuttavia i profondi disaccordi fra le parti hanno provocato forti ritardi nell’attuazione della “road map”. Il 12 settembre scorso Kiir e Machaar hanno firmato ad Addis Abeba il documento finale di rivitalizzazione dell’accordo di pace per porre fine al conflitto civile scoppiato nel dicembre 2013 e che ha provocato lo sfollamento di oltre 1,4 milioni di persone. Ottenuta l’indipendenza nel luglio 2011, il Sud Sudan è sprofondato nel conflitto civile nel dicembre 2013 dopo che il presidente Salva Kiir ha accusato l’allora suo vice Riek Machar di aver pianificato un colpo di stato contro di lui. Da allora le violenze sono sfociate in scontri etnici, in particolare tra le etnie dinka (cui appartiene Kiir) e nuer (di cui fa parte Machar), costringendo centinaia di migliaia di persone a fuggire dal paese. (Res)