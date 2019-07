Alessandria: Salvini domenica a Fubine per la festa della Lega

- Il segretario federale della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, sarà a Fubine (provincia di Alessandria) domenica 7 luglio, alle ore 20.30, ospite della festa della Lega, nell’area sportiva Cerrina. Ad accoglierlo ci saranno Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte, e Lino Pettazzi, sindaco di Fubine. La festa della Lega di Fubine si snoderà su due week end, dal 5 al 7 luglio e dal 12 al 14 luglio, e vedrà fra i suoi protagonisti numerosi esponenti di primo piano della Lega. “Sarà l’occasione – sottolinea Riccardo Molinari - per fare il punto, dopo un anno di governo che ha prodotto importanti risultati concreti (‘quota 100’, maggiori risorse per gli enti locali, stop all’immigrazione clandestina, per citarne alcuni), ma soprattutto per guardare al futuro: sviluppo economico, sicurezza, maggior autonomia per le amministrazioni regionali. In Piemonte qualche settimana fa gli elettori hanno scelto in maniera inequivocabile la Lega, affidandoci la guida della Regione, e di numerosi comuni, compresa una città come Novi Ligure, tradizionale ‘roccaforte’ della sinistra. Sarà nostro compito lavorare concretamente, nei prossimi cinque anni, per ridare speranza, dignità, forza alla nostra orgogliosa e laboriosa comunità”. (Rpi)