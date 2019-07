Famiglia: Corte conti, criticità e carenze su gestione fondo

- "Emergono criticità e carenze sia sul piano della programmazione sia su quello del monitoraggio degli interventi, in particolare quelli affidati alle Regioni. Occorre un rinnovato impegno da parte del dipartimento delle politiche per la famiglia e la disabilità, chiamato a gestire una fase di riforma dell'intero settore, anche alla luce delle innovazioni di cui al decreto-legge n. 86/2018. Appare, pertanto, necessario cogliere l'opportunità per ridefinire prassi nell'ottica di assicurare pienamente l'efficiente ed efficace spendita delle risorse". È quanto rilevato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti nella relazione su "La gestione del fondo per le politiche per la famiglia (2012-2018)", istituito ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, con l'obiettivo di realizzare interventi per la tutela della famiglia e supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. (segue) (Ren)