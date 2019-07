Famiglia: Corte conti, criticità e carenze su gestione fondo (2)

- "Il fondo, la cui gestione è affidata al dipartimento delle politiche per la famiglia – ha osservato la Corte -, ha sviluppato nel periodo considerato un volume di risorse pari a 87,4 mln di euro, a fronte dei 754,58 mln stanziati nel quadriennio 2007-2010, implementati dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per le annualità 2019-2021. Si è passati da 4,5 mln di euro del 2018 a 104,8 mln per il 2019, dotazione che supera quanto stanziato complessivamente nel periodo considerato”. L'analisi, articolata secondo gli annuali provvedimenti di riparto adottati dal dipartimento nel corso del periodo considerato, ha fornito dimostrazione dell'utilizzo delle risorse, con particolare riguardo a quelle relative alla "quota Stato", destinate prevalentemente al funzionamento dell'apparato istituzionale, anche in modalità esternalizzata (attraverso convenzioni/accordi), e agli organismi collegiali operanti a livello nazionale. (Ren)