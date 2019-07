Ue: Battistoni (FI), da Tajani lavoro importante

- "Desidero ringraziare il presidente Antonio Tajani per l’importante lavoro che ha svolto negli ultimi due anni e mezzo”. Lo dichiara, in una nota, il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni. “Durante la sua presidenza, infatti, ha garantito l’indipendenza dei membri del Parlamento europeo e la centralità del loro ruolo, oltre ad aver difeso con forza gli interessi di tutti i cittadini europei, in particolar modo quelli italiani, pur mantenendo terzietà e rispetto per tutti - . Sono orgoglioso del suo percorso e di come ha rappresentato il nostro Paese in Europa. Sono convinto che continuerà il suo lavoro a tutela dell'interesse dei cittadini".(Com)