Italia-Russia: Salvini, Putin? Domani c'è una cena e sono invitato

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti alla Camera, alla domanda se ci sarà spazio domani per un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, ha risposto: "Domani, alle 19:30, c’è una cena e mi hanno invitato". Il capo dello Stato russo sarà domani in visita ufficiale in Vaticano e in Italia: la mattina sarà ricevuto da papa Francesco, mentre successivamente ci sarà un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio Putin sarà a Palazzo Chigi, dove sono previsti un incontro e una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Infine, sempre con Conte, il presidente russo sarà alla Farnesina dove interverrà ai lavori del Forum di dialogo della società civile.(Rin)