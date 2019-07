Autonomia: Brunetta (FI), coniugare solidarietà a responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione la vicepresidente della Camera e neo coordinatrice di Forza Italia Mara Carfagna nell'intervista rilasciata oggi al 'Quotidiano del Sud'. Votare l'autonomia, così come proposta dal Governo giallo-verde, è pura follia. La proposta di Forza Italia, in tema di autonomia, ha sempre coniugato la solidarietà alla responsabilità e all'efficienza, secondo il principio 'Meno Stato invadente al Nord, più Stato efficiente al Sud', così come riportato anche nel programma con cui il centrodestra unito si è presentato alle scorse elezioni politiche". Lo scrive, in una nota, Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. (segue) (Com)