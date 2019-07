Autonomia: Brunetta (FI), coniugare solidarietà a responsabilità (2)

- "Sull'autonomia, non si capisce - aggiunge - per quale motivo tutto sia rimasto bloccato. Il Governo giallo-verde si è insediato all'inizio di giugno dello scorso anno e nulla è stato ancora fatto, solo rinvii e fughe in avanti tra gli opposti estremismi di Lega-Cinque Stelle. Per questo, Forza Italia ripropone un modello moderno di autonomia (che mette assieme il regionalismo differenziato con la responsabilità della perequazione sui fabbisogni e sui costi standard), coerente con la peculiarità dei nostri territori, in grado di coniugare assieme, entro la cornice dell'unità nazionale, le legittime aspirazioni delle realtà più virtuose con le istanze solidaristiche; si riparta, quindi, dalla Legge Calderoli n. 42/2009 sul federalismo fiscale, approvata dal Governo Berlusconi. In questo quadro non si può non riqualificare, a livello costituzionale, lo status e la natura giuridica di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, in linea con il modello delle altre capitali europee. Per tutte queste ragioni, non possiamo condividere nessun progetto di autonomia che diverga da quella prevista dalla Costituzione. Ogni italiano ha il diritto di godere degli stessi diritti dovunque viva e di vedersi garantite uguali prestazioni", conclude Brunetta. (Com)