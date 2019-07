Speciale difesa: Romania, consorzio Naval Group e Constanta Shipyard si aggiudica gara per corvette

- La partnership tra la società francese Naval Group e Constanta Shipyard ha vinto la gara per la fornitura di corvette multifunzionali alla Romania. Lo ha annunciato il ministro della Difesa romeno Gabriel Les, secondo quanto riportato dal sito web di informazione “Romania Journal”. Tre offerte sono state depositate presso il ministero della Difesa nell’ambito di questa gara, dalla olandese Damen, dalla italiana Fincantieri e da Naval Group. Secondo la testata, la compagnia statale francese avrebbe fatto l'offerta più economica per ottenere il contratto. Alla domanda su quali siano stati i criteri per scegliere il vincitore, il ministro ha sottolineato che tutti i criteri tecnici richiesti dal beneficiario sono stati rispettati, sottolineando che la società francese ha anche offerto il prezzo più basso. La gara è stata posticipata dopo che la procedura di appalto delle corvette multifunzionali era stata sospesa a gennaio dal ministero della Difesa di Bucarest per sospetti sulle procedure. Più precisamente, Constanta Shipyard ha citato in giudizio il governo e il ministero della Difesa, chiedendo l'annullamento della gara mentre il Dipartimento per le munizioni ha notificato l'ufficio del procuratore militare alla Corte d'appello militare su "ragionevoli dubbi sulla legalità della procedura". Un mese dopo, i rappresentanti di Constanta Shipyard hanno annunciato di avere ritirato le accuse contro il governo, mentre le indagini interne sono proseguite. Il costo stimato per il programma di dotazione della Marina militare romena, che copre l'acquisto di quattro corvette multifunzionali e la modernizzazione dei sistemi di combattimento di alcune fregate è stato stimato a 1,6 miliardi di euro (1,85 miliardi di dollari. La Romania avrà quindi quattro corvette multifunzionali entro il 2026, con il primo a essere costruito fino al 2022. (Rob)