Speciale difesa: Trenta, missione in Niger ha trovato "concreto avvio"

- La missione militare italiana in Niger ha trovato "concreto avvio" in un'area che merita attenzione in quanto "origine e transito di flussi illeciti che impattano direttamente su tutta la stabilità del Nord Africa, e in particolare della Libia". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo oggi in Aula alla Camera dove sono ora in corso le votazioni per le missioni internazionali 2019. "In quest'area, oltre agli interventi che abbiamo già in essere nei contesti Ue e Onu, ha trovato concreto avvio in Niger il nostro programma bilaterale per supportare le capacità militari e di sicurezza locale", ha aggiunto il ministro. (Rin)