Speciale difesa: Trenta, Italia resta impegnata in missioni Eucap, Eutm e Atalanta nel Corno d'Africa

- Nel Corno d'Africa prosegue lo sforzo italiano "teso a sincronizzare e coordinare tutte le iniziative in corso nell'area a cura delle missioni Eucap (European Union Capacity Building), Eutm (European Union Training Mission) e dell'operazione Atalanta. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo in Aula alla Camera dove sono in corso le votazioni per le missioni internazionali 2019. (Rin)