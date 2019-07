Speciale difesa: Trenta, missione Miadit in Somalia ha addestrato quasi 4 mila unità

- L'Italia è impegnata "sul piano bilaterale con la missione addestrativa Miadit Somalia che opera a Gibuti e che ha addestrato finora quasi 4 mila unità tra poliziotti somali e poliziotti e gendarmi gibutini. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo oggi in Aula alla Camera dove sono in corso le votazioni per le missioni internazionali 2019. "Perseguiamo anche l'obiettivo della costituzione nella nostra base di Gibuti di un Centro di alta formazione per le leadership civili e militari degli Stati regionali che, contando su contributi di ambito militare, accademico e imprenditoriale, riesca a sviluppare un'ampia gamma di iniziative finalizzate non solo al contrasto dell'estremismo violento, ma anche alla prevenzione della radicalizzazione grazie allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni a rischio", ha aggiunto Trenta, precisando che "per la realizzazione di questo progetto auspichiamo il supporto delle autorità di Gibuti e delle organizzazioni regionali, ma soprattutto dell'Unione europea". (Rin)