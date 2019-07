Speciale difesa: Trenta, prolungheremo dispiegamento batteria antimissile in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha deciso di prolungare il dispiegamento della sua batteria antimissile in Turchia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo oggi in aula alla Camera dei deputati. In tema di contrasto al terrorismo internazionale ha affermato Trenta, "abbiamo avviato un processo di rimodulazione della capacità e della consistenza del nostro contingente in Iraq grazie al recupero di risorse consentito dall'avvenuto ritiro lo scorso 31 marzo del dispositivo schierato a protezione della diga di Mosul". Il responsabile della Difesa ha quindi informato: "A completare questo articolato dispositivo di stabilizzazione dell'area, il dicastero intende assicurare per tutto l'anno, dietro richiesta dei nostri alleati e della Turchia, la partecipazione alle misure previste dal 'Nato support to Turkey' e abbiamo perciò deciso di prolungare il dispiegamento della nostra batteria antimissile che in un primo momento avevamo pianificato di far rientrare in Italia a fine luglio". (Rin)