Speciale difesa: Trenta, resta fondamentale ruolo Italia in Libano

- Il ruolo svolto dall'Italia in Libano resta "fondamentale". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo in aula alla Camera dei deputati in tema di missioni internazionali 2019. "Riteniamo ancora fondamentale - ha spiegato - il ruolo che svolgiamo in Libano, sia nell'ambito della missione delle Nazioni Unite Unifil, sia a livello bilaterale grazie alla missione di addestramento delle Forze armate libanesi". (Rin)