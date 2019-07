Droghe: Salvini, Parlamento sciolga ambiguità legge 2016 e sottoponga a test suoi componenti

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nell'Aula della Camera durante il question time ha affermato che la legge sui cannabis shop è stata fatta dal "centrosinistra". In risposta ad una interrogazione sulle iniziative volte a contrastare la diffusione delle droghe, a partire dall'ipotesi di chiusura dei cosiddetti cannabis shop (Lorenzin-Misto-Ap-Psi-Ac), il titolare del Viminale ha affermato di aver provveduto "ad intensificare i controlli sui cannabis shop" coinvolgendo "tutte le prefetture italiane". Salvini poi ha auspicato: "Dal Parlamento mi auguro un intervento per metter fine alle ambiguità interpretative della legge del 2016. E - ha aggiunto polemicamente - se volesse fare un test antidroga sulla lucidità di chi lavora in questo Parlamento non mi opporrei". (Rin)