Castel Volturno: sindaco Petrella riceve comitato ponte Lago Patria

- Il neo sindaco di Castel Volturno (Ce), Luigi Petrella, ha ricevuto oggi presso gli uffici del Municipio i rappresentanti del “Comitato per il Ponte di Lago Patria”, sorto all’inizio della settimana a due mesi dalla chiusura dell’importante arteria di collegamento che unisce la provincia di Napoli a quella di Caserta e i comuni di Giugliano in Campania e Castel Volturno. “Alcuni di noi hanno incontrato il sindaco per avere informazioni sulla designazione della ditta che dovrebbe svolgere le prove di carico del ponte – scrive uno dei responsabili, Peppe Mele, in una nota – il sindaco Petrella ci ha assicurato che il problema del ponte del Lago Patria rappresenta una priorità e che in una decina di giorni si terranno le prove di carico, facendo finalmente chiarezza sullo stato dell’infrastruttura e capiremo se è pericolante o se ha bisogno solo di manutenzione”. Nella seconda ipotesi “si prevede anche l’apertura di una sola corsia a senso alternato”. I rappresentanti del Comitato hanno colto l’occasione per rappresentate anche altre problematiche che affliggono la zona chiedendo una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. “Il sindaco è stato molto ospitale e disponibile assicurandoci soprattutto che la prima problematica urgente che intende risolvere è quella del ponte”, conclude la nota.