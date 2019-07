Cina: concluso Forum estivo economico di Davos, focus su globalizzazione e multilateralismo

- Salvaguardare il multilateralismo e il libero commercio a scapito delle politiche di chiusura e protezionismo: questo il tema centrale emerso nel corso del tredicesimo Forum economico estivo di Davos, che si svolto dal primo luglio a oggi a Dalian, nella parte nord-orientale della Cina. La manifestazione dal 2007 richiama leader e ospiti provenienti dai paesi emergenti in rapida crescita come Cina, India, Russia, Messico e Brasile, ma include anche aziende provenienti da paesi sviluppati. Come da consuetudine, la manifestazione si è aperta con un discorso del primo ministro cinese, Li Keqiang, che ha invitato a salvaguardare congiuntamente il multilateralismo e il libero commercio, in modo da mantenere il sistema economico mondiale aperto e inclusivo. (segue) (Cip)