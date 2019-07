Cina: concluso Forum estivo economico di Davos, focus su globalizzazione e multilateralismo (2)

- "La cooperazione tra la Cina e il Forum economico mondiale (Forum di Davos) è iniziata quasi contemporaneamente alla riforma e all'apertura di Pechino. La collaborazione fruttuosa ed efficace delle due parti non solo ha rafforzato il processo di riforma e apertura, ma ha anche fornito una piattaforma importante per discutere della governance economica mondiale", ha affermato il premier cinese. Anche Klaus Schwab, presidente esecutivo del Forum, ha fatto eco alle parole di Li nel suo discorso introduttivo: "Il mondo ha bisogno di più globalizzazione, non meno". Schwab ha sottolineato la sana collaborazione tra la Cina e il Wef e ha ringraziato Pechino per il suo forte sostegno. "Il Forum è impegnato a raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e attribuisce grande importanza alla cooperazione con la Cina", ha aggiunto Schwab, impegnandosi a promuovere congiuntamente la cooperazione bilaterale per servire meglio lo sviluppo della Cina. (segue) (Cip)