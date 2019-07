Cina: concluso Forum estivo economico di Davos, focus su globalizzazione e multilateralismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In chiusura dell'edizione 2019, il presidente del Forum economico mondiale, Borge Brende, è stato raggiunto dai vicesindaci della città ospitante di quest'anno Jin Guowei di Dalian e, del prossimo anno, Jin Xiangjun di Tientsin. Nel suo discorso, il presidente ha evidenziato i quattro risultati della tredicesima edizione. Gli Emirati Arabi Uniti sono entrati a far parte di "Closing the Skills Gap", un progetto del forum volto a ridisegnare l'istruzione e la formazione dei paesi per preparare meglio i loro popoli per il futuro; la Cina aprirà una branca della "Tropical Forest Alliance" che mira a ridurre la deforestazione; è stata lanciata una coalizione fra Organizzazioni no-profit imprenditoriali e ambientali definita "Business for Nature"; infine, il Bahrain gestirà uno schema pilota sull'approvvigionamento etico dell'Intelligenza artificiale. (segue) (Cip)