Cina: concluso Forum estivo economico di Davos, focus su globalizzazione e multilateralismo (5)

- Secondo le statistiche, dal primo Forum economico estivo di Davos tenutosi a Dalian nel 2007, la città ha raggiunto un volume totale di importazioni e esportazioni di 663,9 miliardi di dollari, attraendo 4.075 progetti di investimento stranieri e utilizzando in realtà investimenti esteri per 68,79 miliardi di dollari. Al momento, 115 aziende hanno investito a Dalian. In una previsione di gennaio della società di ricerche di New York eMarketer, gli analisti hanno previsto che la Cina diventerà il più grande consumatore di beni al mondo entro la fine di quest'anno con un fatturato totale di 5.074 trilioni di dollari, dato superiore a quello previsto per gli Stati Uniti. (segue) (Cip)