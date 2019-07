Cina: concluso Forum estivo economico di Davos, focus su globalizzazione e multilateralismo (6)

- "Nel 2019, il rischio è aumentato, non diminuito", ha detto Zhu Min, ex vicepresidente del Fondo monetario internazionale. In un clima di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che stanno facendo pressione sulla crescita globale, l'integrazione regionale asiatica sta avanzando, con oltre il 60 per cento del commercio in Asia. "Viviamo in un mondo di profonda interdipendenza e abbiamo promesso agli investitori stranieri un ambiente più chiaro e prevedibile in Cina", ha rimarcato il premier Li. Al Forum si è palato anche di Intelligenza artificiale (Ia), con la promessa di rendere le organizzazioni più efficienti del 40 per cento entro il 2035, sbloccando potenzialmente 14 mila miliardi di dollari di valore economico. (Cip)