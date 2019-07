Russia: Banca centrale ipotizza misure aggiuntive per limitare credito al consumo

- La Banca di Russia ipotizza l'introduzione di misure aggiuntive che potrebbero limitare la crescita del credito al consumo non garantito. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Banca centrale della Federazione Russa, Ksenia Judaeva. "Ulteriori misure a cui pensiamo sono legate al fatto che, a causa dell'introduzione dell'indicatore di indebitamento, le banche inizieranno ad estendere i prestiti. In questo modo, il pagamento sul reddito diminuirà mantenendo le dimensioni complessive del prestito e preservando i rischi del carico del debito. Stiamo pensando a ulteriori misure relative all'urgenza dei prestiti", ha dichiarato Judaeva, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Tass". Dal primo ottobre, la Banca centrale renderà più stringente la regolamentazione sul mercato dei prestiti al consumo non garantiti. A tal fine, la Banca centrale introdurrà sovrattasse volte a scoraggiare l'emissione di prestiti non garantiti a mutuatari con indicatori di indebitamento elevati. (Rum)