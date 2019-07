Municipio Roma X: Rampelli (Fd'I), benvenuta a Masi, persona preparata e capace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Maria Cristina Masi e a tutta Forza Italia del municipio di Ostia "che, in blocco, ha deciso di entrare in Fratelli d'Italia e partecipare in prima persona a questa affascinante stagione di trasformazioni politiche, do il mio personale benvenuto", è quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Siamo felici - prosegue - di avere tra le nostre risorse Maria Cristina, persona molto preparata e capace, una donna di alto profilo culturale e morale circondata da un patrimonio umano diffuso e radicato che rafforzerà la nostra volontà di servire il territorio e valorizzarne le incredibili caratteristiche. Ringrazio il coordinatore romano di Fd'I e il capogruppo nel X Municipio Pietro Malara per il loro prezioso lavoro".(Com)