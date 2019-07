Libia: ambasciatore britannico chiede chiusura dei centri per migranti vicino al fronte

- I centri di detenzione per migranti situati vicino alla linea del fronte in Libia dovrebbero essere “immediatamente chiusi e tutti i civili, inclusi i migranti, dovrebbero essere messi in sicurezza”. Lo ha scritto oggi su Twitter l’ambasciatore del Regno Unito in Libia, Martin Reynolds, in merito al raid aereo che ha colpito nella notte il centro di detenzione per migranti di Tajoura, provocando almeno 44 morti e 130 feriti. “Notizie scioccanti sull'attacco al centro di detenzione. L'escalation aggiungerà semplicemente distruzione in Libia. Tutte le parti devono smettere di combattere e iniziare a parlare. I centri di detenzione in prima linea dovrebbero essere immediatamente chiusi e tutti i civili, inclusi i migranti, evacuati in sicurezza”, ha scritto il diplomatico britannico. Da parte sua, il segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth, Jermy Hunt, si è detto “inorridito” dalle notizie sul bombardamento aereo. “L'uso indiscriminato della forza aerea nelle aree civili è inaccettabile. Invito tutte le parti a interrompere gli attuali combattimenti e a garantire la sicurezza dei civili, compresi i migranti”, ha scritto Hunt su Twitter. (Res)