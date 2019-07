Speciale difesa: Russia, fonti media riferiscono dettagli su incidente sottomarino, "non usciva fumo"

- Nel corso dell'incidente del sottomarino russo nel Mar di Barents, che ha portato alla morte di 14 marinai, non si è visto uscire del fumo. Questo quanto dichiarato da fonti dell'agenzia di stampa russa "Severpost". I testimoni oculari dell'incidente sul sottomarino, pescatori che osservavano le manovre dalla baia, hanno riferito di aver visto riemergere il sottomarino ed avvicinarsi i rimorchiatori per i soccorsi. "Non c'era fumo, niente. Poi ci è stato detto che qualcuno aveva visto scaricare i corpi", ha aggiunto la fonte di "Severpost". Una fonte militare ha suggerito che si trattasse del sottomarino Podmoskovye: il vettore da acque profonde AS-12, noto come Losharik. L'unità militare a cui sono attribuiti i 14 morti del sottomarino si trova attualmente a San Pietroburgo. Ulteriori informazioni in merito sono ancora coperte da segreto. (Rum)