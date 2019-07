Speciale difesa: Kenya, Hrw denuncia esecuzioni extragiudiziali da forze di polizia, 21 casi da agosto scorso

- La polizia del Kenya ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 21 presunti criminali dallo scorso mese di agosto. Lo riferisce l'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), denunciando esecuzioni extragiudiziali da parte delle forze dell'ordine keniote. "La polizia sta arrestando persone disarmate e poi le uccide, senza che né le forze di polizia né l'agenzia di sorveglianza stia facendo qualcosa per impedirlo", ha dichiarato Otsieno Namwaya, un responsabile dell'ong. La denuncia di Hrw arriva dopo che, all'inizio dell'anno, l'emittente britannica "Bbc" ha affermato che un cosiddetto "squadrone della morte" operasse all'interno delle forze di polizia del Kenya, servendosi di social media come Facebook per reperire giovani sospetti. Secondo Hrw, almeno sette agenti di polizia sono stati coinvolti nello scorso mese di aprile nell'uccisione di tre uomini nella zona di Mathare, alla periferia di Nairobi. L'ong ha invitato le autorità ad aprire un'indagine per accertare le responsabilità di questi fatti. (Res)