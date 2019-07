Speciale difesa: India, Jammu e Kashmir, amministrazione del governatore prorogata per sei mesi da oggi

- L’amministrazione straordinaria del governatore attualmente in carica nello Stato indiano di Jammu e Kashmir è stata prorogata per sei mesi, con decorrenza da oggi. La proroga è stata votata sia dal Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento federale, che dalla Camera del popolo, la camera bassa, su proposta del ministro dell’Interno del governo centrale, Amit Shah, ed è stata appoggiata anche da alcuni partiti di opposizione: il Partito democratico popolare (Pdp), l’All India Trinamool Congress (Tmc) e il Samajwadi (Sp). Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di minoranza, invece, si è espresso contro, accusando l’esecutivo di Nuova Delhi di aver tradito il popolo del Jammu e Kashmir e chiedendo la convocazione delle elezioni al più presto: l’assemblea legislativa statale, infatti, è stata sciolta diversi mesi fa, a novembre. (Inn)