Speciale difesa: Usa, diplomatico Murphy a "la Repubblica", Russia minaccia per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Putin non è un nemico, ma certo un avversario, "e ci sta creando molti problemi". "Fa bene l'Italia a parlare con la Russia, noi parliamo con Mosca per provare a risolvere le nostre divergenze. Ma la Russia ormai per gli Usa e per la sicurezza europea è diventata una minaccia, e tutti dobbiamo tenerne conto, e reagire". È stato a Roma per due giorni Michael Murphy, il diplomatico americano delegato da Mike Pompeo a seguire tutti gli affari europei, la Nato e l'Osce. Tra Palazzo Chigi e Farnesina ha tenuto gli incontri previsti dal 'dialogo strategico' che Italia e Stati Uniti hanno istituito dopo l'ultimo viaggio del premier Conte a Washington. "Con l'Italia - spiega in una intervista a "la Repubblica" - abbiamo messo in piedi questo confronto strutturato su quattro tavoli: Europa, sicurezza e Nato, Libia e controterrorismo. Sono stato a Roma per aggiornare questo dialogo continuo, che dà struttura a una relazione decennale fra i nostri due Paesi". (Res)