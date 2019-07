Speciale difesa: Sudan, attesa oggi ripresa negoziati diretti fra Consiglio militare e opposizione

- Il Consiglio militare di transizione (Tmc) e le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione) torneranno oggi a sedersi al tavolo dei negoziati diretti per discutere della spartizione del potere nel periodo di transizione. È quanto si apprende da un comunicato stampa diffuso dall'ambasciata etiope a Khartum, secondo cui l’incontro di oggi è organizzato dopo che entrambe le parti hanno risposto positivamente alla proposta presentata ieri dai mediatori dell'Unione africana e dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), rispettivamente Hacen El Lebatt e Mahamoud Dirir. In una conferenza stampa congiunta tenuta ieri a Khartum, gli inviati speciali avevano riferito di aver ricevuto risposte “positive” da entrambe le parti sulla bozza di accordo per sbloccare l’impasse che prevede la formazione di un Consiglio sovrano composto da 15 membri, di cui sette per parte e uno imparziale scelto dalle due parti. L’annuncio giunge dopo che sempre ieri il primo ministro etiope Abiy Ahmed ed il presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat si sono incontrati ad Addis Abeba per discutere degli ultimi sviluppi della situazione sudanese. (Res)