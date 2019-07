Speciale difesa: Balcani, Osce sostiene cooperazione contro traffico di esseri umani tra Atene, Skopje e Sofia

- La missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a Skopje sostiene una serie di incontri bilaterali tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria, il più recente il 28 giugno 2019, per elaborare un accordo per istituire procedure più snelle e canali di comunicazione diretti per lo scambio di informazioni sui casi di tratta. Lo riferisce l’Osce con un comunicato. Attualmente la missione sostiene anche le consultazioni in corso a Ocrida tra la Macedonia del Nord e la Grecia, volte a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nella lotta contro la tratta di esseri umani. "Dobbiamo promuovere partenariati più forti per garantire i diritti di tutte le vittime, fondati sul diritto internazionale, nonché per consegnare alla giustizia i trafficanti e i gruppi criminali", ha dichiarato il capo della missione Osce a Skopje Clemens Koja. "Costruire ponti di più stretta cooperazione è un trampolino di lancio e un impegno costante verso il nostro obiettivo comune. La missione continua a promuovere la cooperazione regionale, nel tentativo di individuare e proteggere le vittime della tratta di esseri umani e punire i trafficanti", ha aggiunto. Magdalena Nestorovska, coordinatrice nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani e all'immigrazione illegale e leader del gruppo di negoziatori della Macedonia del Nord ha dichiarato: "La lotta contro la tratta di esseri umani, come forma di criminalità organizzata, è in cima all'agenda politica del governo. La cooperazione regionale e transfrontaliera è cruciale in questi sforzi. La Macedonia del Nord ha firmato protocolli di cooperazione bilaterale con circa quattro paesi dei Balcani occidentali. Sono molto felice di aprire un nuovo capitolo con i nostri vicini, Bulgaria e Grecia. Le loro esperienze come Stati membri dell'Ue saranno preziose nel nostro percorso verso l'integrazione europea. E tutto questo non sarebbe potuto accadere senza i nostri partner e amici dell'Osce”. (Mas)