Colombia: vendite veicoli nuovi salite del 6,5 per cento a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento delle vendite è in linea con i dati sulla crescita dell'economia colombiana. Nel suo ultimo rapporto, diffuso il 4 giugno, la Banca mondiale (Bm) ha aumentato al 3,5 per cento le stime di crescita dell’economia colombiana per il 2019, rispetto alla precedente proiezione del 3,2 per cento. I dati recenti dell’economia colombiana, stima l’istituto finanziario, “indicano una graduale espansione”. “Si prevede che la crescita in Colombia continuerà a rafforzarsi. Le riforme fiscali, insieme alla realizzazione di progetti infrastrutturali su larga scala, sosterranno una ripresa della crescita degli investimenti", si legge nel rapporto. Secondo la Bm nel 2020 e 2021 il paese potrebbe registrare una crescita del 3,7 per cento. (Mec)