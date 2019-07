Libia-Ue: Mogherini, Hahn e Avramopoulos condannano violenza su civili

- L'attacco “scioccante e tragico” a un centro di detenzione di Tripoli è “un ricordo del costo umano del conflitto in Libia, nonché della terribile e vulnerabile situazione dei migranti coinvolti nella spirale di violenza nel paese”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e dei commissari alla Politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn, e all'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, in merito sull'attacco aereo che ieri sera ha colpito un centro di detenzione a Tajoura. “La violenza contro i civili, compresi rifugiati e migranti, è assolutamente inaccettabile e la deploriamo nei termini più forti. Abbiamo ripetutamente chiesto la cessazione delle ostilità e il rispetto del diritto internazionale umanitario. L'Unione europea si unisce alla richiesta dell'Onu di condurre un'indagine immediata su chi ha perpetrato questo orribile attacco. I responsabili devono essere tenuti a rispondere", si legge nel documento. (segue) (Beb)